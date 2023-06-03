Курс доллара. Прогноз на 5–9 июня

Денис Буйволов,

аналитик Разрешение проблемы с повышением потолка госдолга США какое-то время может подпитывать глобальный риск-аппетит С завершением мая исчерпала себя локальная поддержка рубля в виде налогового периода. В то же время ушла неопределенность, связанная с выборами в Турции — победа действующего президента благоприятна для рубля. В свою очередь, разрешение проблемы с повышением потолка госдолга США какое-то время может подпитывать глобальный риск-аппетит. На нефтяных ценах может сказаться решение ОПЕК+ по итогам воскресного заседания: если участники встречи договорятся о более активном сокращении добычи, котировки черного золота получат хорошую поддержку. Минфин РФ в понедельник опубликует отчет по нефтегазовым доходам в мае и укажет сумму валютных интервенций по бюджетному правилу. Банк России 9 июня проведет заседание. Мы ожидаем сохранения ключевой ставки на текущем уровне, что будет нейтральным решением для нацвалюты.

Владимир Евстифеев,

начальник аналитического управления В фокусе остается июньское заседание ЦБ РФ Рубль пытается выбраться из краткосрочного диапазона волатильности, но для этого нет достаточных факторов. Цены на нефть держатся на средних для последних дней уровнях, отражая надежды на то, что ОПЕК+ на июньской встрече сможет преломить негативный тренд. Однако слабая статистика по Китаю не поддерживает прогнозы о будущем усилении спроса цен на нефть, поэтому укрепление рубля на этом факторе становится на паузу до появления более обнадеживающих сигналов. В фокусе остается июньское заседание ЦБ РФ. Мы не ожидаем повышения размера ключевой ставки, но общий тон регулятора, вероятно, останется жестким.

Полина Хвойницкая,

руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Растет традиционный летний спрос населения на валюту До конца недели мы прогнозируем торги по паре доллар/рубль в диапазоне 79,5–82,0 руб./$ с тенденцией ослабления российской валюты. Главным событием недели станет заседание Банка России по ключевой ставке, которое состоится 9 июня. После заседания регулятора вероятно появление импульса для укрепления национальной валюты. Одновременно с этим растет традиционный летний спрос населения на валюту, что будет оказывать поддержку доллару. Таким образом, два фактора будут оказывать разнонаправленное влияние.