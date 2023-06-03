Курс доллара. Прогноз на 5–9 июня

После непродолжительного затишья ослабление рубля ускорилось. По итогам минувшей недели курс доллара на Московской бирже вырос на 1,45 руб., до 81,5 руб./$. Заметно укрепили позиции евро и юань. Росту курсов иностранных валют способствуют уменьшение предложения валюты со стороны экспортеров, а также растущий импорт в страну и спрос на валюту со стороны населения и уходящих из страны иностранных компаний.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Русский Стандарт
|80.50-82.00
|Экспобанк
|79.50-82.00
|Банк Зенит
|81.00
|«БКС Мир инвестиций»
|78.50-81.50
|Консенсус-прогноз *
|80.75
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Разрешение проблемы с повышением потолка госдолга США какое-то время может подпитывать глобальный риск-аппетит
С завершением мая исчерпала себя локальная поддержка рубля в виде налогового периода. В то же время ушла неопределенность, связанная с выборами в Турции — победа действующего президента благоприятна для рубля. В свою очередь, разрешение проблемы с повышением потолка госдолга США какое-то время может подпитывать глобальный риск-аппетит. На нефтяных ценах может сказаться решение ОПЕК+ по итогам воскресного заседания: если участники встречи договорятся о более активном сокращении добычи, котировки черного золота получат хорошую поддержку. Минфин РФ в понедельник опубликует отчет по нефтегазовым доходам в мае и укажет сумму валютных интервенций по бюджетному правилу. Банк России 9 июня проведет заседание. Мы ожидаем сохранения ключевой ставки на текущем уровне, что будет нейтральным решением для нацвалюты.
В фокусе остается июньское заседание ЦБ РФ
Рубль пытается выбраться из краткосрочного диапазона волатильности, но для этого нет достаточных факторов. Цены на нефть держатся на средних для последних дней уровнях, отражая надежды на то, что ОПЕК+ на июньской встрече сможет преломить негативный тренд. Однако слабая статистика по Китаю не поддерживает прогнозы о будущем усилении спроса цен на нефть, поэтому укрепление рубля на этом факторе становится на паузу до появления более обнадеживающих сигналов. В фокусе остается июньское заседание ЦБ РФ. Мы не ожидаем повышения размера ключевой ставки, но общий тон регулятора, вероятно, останется жестким.
Растет традиционный летний спрос населения на валюту
До конца недели мы прогнозируем торги по паре доллар/рубль в диапазоне 79,5–82,0 руб./$ с тенденцией ослабления российской валюты. Главным событием недели станет заседание Банка России по ключевой ставке, которое состоится 9 июня. После заседания регулятора вероятно появление импульса для укрепления национальной валюты. Одновременно с этим растет традиционный летний спрос населения на валюту, что будет оказывать поддержку доллару. Таким образом, два фактора будут оказывать разнонаправленное влияние.
Осторожный оптимизм российскому рублю приносят новости энергетического рынка
Российской рубль не смог отыграть позиции под занавес недели и завершил неделю на уровнях выше 81 руб./$. Мировые нефтяные цены тем временем демонстрируют рост на фоне утверждения потолка госдолга Сенатом США, которое поддерживает рисковые настроения на рынке. При этом ближайшая встреча ОПЕК+ способна оказать заметное влияние на цены на черное золото и на настроения на валютном рынке. Осторожный оптимизм российскому рублю приносят новости энергетического рынка, в частности ратификация договора о поставках газа в Китай в рамках наращивания Россией экспортного потенциала. В центре внимания в конце рабочей недели — публикация официальной трудовой статистики в США в мае. На текущий момент обстановка на американском рынке труда — один из главных аргументов в пользу дальнейшей жесткой риторики ФРС в отношении денежно-кредитной политики.