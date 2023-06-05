Прошел показ подиумной коллекции Ushatava

Модный дом Ushatava представил коллекцию Color.Block FW23/24 подиумной линии Research. Ее дизайн был создан креативным директором марки Нино Шаматавой под влиянием выступления израильского танцевального коллектива Бат-Шева. Главными маркерами новой коллекции стали перемены в цвете: если раньше одежда была нюдовых оттенков, то сейчас появляются новые краски и принты. Коллекция FW23/24 отсылает к началу истории марки и самым первым работам Нино, и почти вся она построена на А-силуэте. Коллекция Color.Block поступит в продажу осенью 2023 года.

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