Татарстан отдаляют от дороги

В 2024 году Татарстан окончательно лишится права регулировать движение крупногабаритного транспорта по местным дорогам. Поправки в региональное законодательство об этом на следующей неделе может принять парламент республики. Уже сейчас электронные пропуска грузовикам выдаются через «единое окно» «Росмониторинга». В правительстве РФ отмечали, что в Татарстане «дискредитировали» полномочия регионов определять размер вреда за проезд грузовиков, поскольку с некоторых категорий плата не бралась вовсе. Перевозчики поддерживают окончательный переход на федеральную систему. «Если в течение двух-трех часов получишь пропуск после оплаты, то это будет хорошо»,— заявляют они.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Комитет Госсовета Татарстана по жилищной политике и инфраструктурному развитию одобрил проект изменений в региональный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории Республики Татарстан». Согласно документу, депутаты хотят признать утратившими силу положения, регулирующие движение тяжеловесного и крупногабаритного транспорта по региональным и местным дорогам.

В действующей редакции закона сказано, что республика и ее муниципалитеты наделены полномочиями определять размер вреда, который дорогам наносят грузовики, а также выдавать специальные разрешения на перевоз негабаритных грузов. В законе прописано, что бумажные разрешения может выдать республиканский орган (или подведомственная ему организация), в случае если маршрут грузовой машины пролегает по дорогам республиканского значения, либо по местным дорогам в нескольких муниципалитетах. Если крупный груз нужно перевезти в пределах одного города или района, разрешение могут выдать местные чиновники. При этом закон также позволяет получать разрешение в электронном виде, но этим уже занимаются федеральные власти.

Если законопроект, поддержанный комитетом, будет принят (ближайшее заседание Госсовета назначено на 8 июня), то Татарстан уже не сможет регламентировать проезд крупногабаритного транспорта. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что это обусловлено принятием нового федерального закона, согласно которому с марта 2024 года «весь комплекс действий, необходимых для получения специальных разрешений на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорта» будет осуществляться по принципу «единого окна» через федеральную госсистему. В том числе речь идет о выдаче разрешения, согласования маршрута грузовиков и внесения им платы.

«Федеральный закон ввел режим одно окна. Будет единая информационная система на всю страну»,— пояснил председатель комитета Госсовета по инфраструктурному развитию Александр Тыгин («Единая Россия»). Он подчеркнул, что республиканский законопроект необходимо принимать быстрее. «Правила игры должны заранее формироваться и бизнес грузоотправителей должен быть проинформирован с большим запасом»,— сказал депутат.

Отметим, что в настоящий момент электронные разрешения уже выдаются федеральными властями через сайт ФКУ «Росмониторинг». Ранее в Татарстане эти полномочия были у ГБУ «Безопасность дорожного движения» (БДД), которое возглавляет старший брат главы Татарстана Рифкат Минниханов. На сайте БДД сказано, что спецразрешения с 1 января 2023 года выдаются только в электроном виде. «Система запущена в июне 2021 года. Информацию в ее базу вносят владельцы дорог. Она содержит сведения о технических характеристиках дороги, предельных весовых параметрах для транспортных средств, временных ограничениях, особых условиях или прекращении движения»,— сообщает организация. В БДД отмечают, что в федеральной базе «13,5 тыс. км дорог регионального значения, а также мосты, путепроводы, линии электропередачи и связи, трубопроводы и иные конструкции, расположенные на территории Татарстана». Федеральная система «автоматически определяет сумму ущерба, которая будет нанесена дорогам» — ее и должен компенсировать заявитель. За нарушение транспортировки крупных грузов водителя могут оштрафовать до 10 тыс. руб. или лишить водительских прав на срок до полугода. Должностным лицам грозит штраф до 50 тыс. руб., юрлицам — до 500 тыс. руб.

Федеральный закон, принятый в апреле этого года, фактически лишь закрепил полный переход на выдачу электронных разрешений. «Текущая функциональность системы выдачи специального разрешения позволит реализовать функционал в порядке и объеме, предусмотренном проектом федерального закона»,— объясняли в правительстве РФ. При этом федеральные чиновники отмечали, что «полномочия по определению размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам, дискредитировались отдельными субъектами РФ». В частности, упоминался Татарстан, где устанавливались «для отдельных категорий ставки за вред в размере 0 руб.».

«Допустимая масса пятиосного автомобиля — 40 тонн. Но если я, например, везу неделимый груз, например, газовую турбину 30 тонн, а у меня автомобиль весит 15 тонн, то получается 45 тонн. И я везу тяжеловесный груз. Для этого и необходимо специальное разрешения»,— объясняет председатель правления Объединения перевозчиков Казани Владислав Абрамов. По его словам, раньше перевозчики «получали пропуски по две-три недели», но затем Татарстан «все наладил». «Декларировалось, что за один день, но по факту за два-три реально было сделать это разрешение»,— говорит господин Абрамов. Однако, по его словам, «если едешь из Казани в Новосибирск», то разрешение нужно было получать в каждом регионе. «Режим "одного окна" удобнее для перевозчиков. Вопрос – как это будет внедряться в жизни. Если в течение двух-трех часов получишь пропуск после оплаты, то это будет хорошо. Кроме того, исключается коррупционная составляющая»,— заключает Владислав Абрамов.

В 2020 году Татарстан и вовсе хотел вводить плату за проезд по региональным и местным дорогам для большегрузов по аналогии с федеральной системой «Платон». Соответствующий проект федерального закона подготовили в Госсовете республики и планировали направить в Госдуму. Однако затем депутаты подсчитали, что тарифы регионального «Платона» могли бы превысить 8 руб. за км, что ухудшило бы финансово-экономическое положение предпринимателей и повлекло рост цен. В результате профильный комитет исключил из своего плана разработку соответствующего законопроекта.

Кирилл Антонов