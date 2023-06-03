Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Обстрельная неделя

Контекст

Неделю Шебекинский городской округ Белгородской области находится под массированным обстрелом. Только за последние сутки по округу выпустили 850 единиц различных боеприпасов, два человека погибли, а количество пострадавших, по данным губернатора Вячеслава Гладкова, выросло до 18 человек. Округ покидают местные жители. В пунктах временного размещения в Белгороде находятся более 2,5 тыс. человек. Людей принимают в других районах области и соседних регионах: в Яковлевский городской округ уедут 200 человек, в Липецкую область — около 100, а в детском лагере под Воронежем уже размещены 300 детей. Власти уточняют количество поврежденных в обстрелах жилых домов, административных зданий и коммерческих объектов. По оценке главы региона, на восстановление десяти пострадавших в Шебекинском округе предприятий требуется 13 млрд руб. Железнодорожное сообщение Белгорода и Шебекинского округа приостановлено, автодорога перекрыта.

Сергей Толмачев, Воронеж

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...