Обстрельная неделя

Неделю Шебекинский городской округ Белгородской области находится под массированным обстрелом. Только за последние сутки по округу выпустили 850 единиц различных боеприпасов, два человека погибли, а количество пострадавших, по данным губернатора Вячеслава Гладкова, выросло до 18 человек. Округ покидают местные жители. В пунктах временного размещения в Белгороде находятся более 2,5 тыс. человек. Людей принимают в других районах области и соседних регионах: в Яковлевский городской округ уедут 200 человек, в Липецкую область — около 100, а в детском лагере под Воронежем уже размещены 300 детей. Власти уточняют количество поврежденных в обстрелах жилых домов, административных зданий и коммерческих объектов. По оценке главы региона, на восстановление десяти пострадавших в Шебекинском округе предприятий требуется 13 млрд руб. Железнодорожное сообщение Белгорода и Шебекинского округа приостановлено, автодорога перекрыта.

Сергей Толмачев, Воронеж