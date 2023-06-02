В социальном форуме «Сообщество» в Воронеже приняли участие более 2 тысяч человек

1-2 июня на площадке Воронежского отеля «Мариотт» прошел форум «Сообщество», участниками которого стали представители федеральных и региональных органов власти, гражданского общества, журналисты и волонтеры. Всего, по данным организаторов, на мероприятия форума зарегистрировались более 2 тыс. человек.

Пленарная сессия форума называлась «Традиции и ценности в основе будущего страны». В ходе нее воронежский губернатор Александр Гусев отметил сплоченность жителей региона при решении различных задач, «начиная с малых дел, например, благоустройства детской площадки, и заканчивая более масштабными проектами, такими как содействие Вооруженным силам, помощь участникам СВО и их семьям». По словам главы региона, объемы финансовой поддержки некоммерческим организациям в виде субсидий и грантов в 2023 году составит 260 млн руб., из них половина — бюджетные деньги региона. В прошлом году аналогичная сумма была около 64 млн руб.

В рамках форума прошла и тематическая секция «Журналистика в зоне СВО. На пути к Победе в информационной войне». В ее работе приняли участие военные корреспонденты из Донецкой и Луганской народных республик, студенты ВГУ, обучающиеся по специальности «военная журналистика», руководители ряда местных СМИ. Модератор секции, генеральный директор телекомпаний «Санкт-Петербург» и «Таврия» (Херсонская область) Александр Малькевич вспомнил своего коллегу Олега Клокова. Он был одним из тех, кто «оставил спокойную, мирную жизнь и приехал возрождать телевидение Херсонской области», стал продюсером и шеф-редактором программ телерадиокомпании «Таврия». Олег Клоков погиб в ночь с 20 на 21 октября 2022 года при обстреле переправы через Антоновский мост в Херсоне.

Начинающая корреспондент «Таврии» Влада Луговская рассказала, после первого телерепортажа ей начали присылать на телефон изображения с убитыми российскими военными: «Тогда стало действительно страшно. Пришлось переехать в целях безопасности моей семьи. Даже в подвалах ночевала». Политический обозреватель Надана Фридрихсон назвала «безусловными героями» журналистов, которые работают в новых регионах РФ. «Каждый день подвергают свою жизнь колоссальному риску и между тем продолжают выполнять свой долг. Общество ориентируется на известных столичных журналистов и совсем ничего не знает о тех, кто буквально живет на передовой. Московские коллеги приедут и уедут, а те, кто работают в прифронтовых зонах, останутся здесь, им ехать некуда. Сейчас, одна из моих задач – выводить этих журналистов в московское медиа-пространство, чтобы о них слышали, знали и говорили»,- рассказала госпожа Фридрихсон.

Главный редактор донецкого телеканала «Юнион» Виктория Мельникова отметила, что в зону СВО не стоит приезжать ради пиара: «Не подумав, некоторые спешат быть первыми, поскорее выложить видео с местонахождения наших солдат. А через несколько часов в ребят прилетает». В завершении встречи музыкант Петр Лундстрем, посетивший с концертами передовую 96 раз, заявил, что год назад военкоры «вытянули на себе всю информационную повестку»: «Давайте отдавать себя отчет, что никто не был готов к тяжелейшей спецоперации, которая идет уже полтора года. Даже сейчас она не достигла своего пика, эскалация до сих пор раскручивается».

Елизавета Цветкова