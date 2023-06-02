Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В социальном форуме «Сообщество» в Воронеже приняли участие более 2 тысяч человек

1-2 июня на площадке Воронежского отеля «Мариотт» прошел форум «Сообщество», участниками которого стали представители федеральных и региональных органов власти, гражданского общества, журналисты и волонтеры. Всего, по данным организаторов, на мероприятия форума зарегистрировались более 2 тыс. человек.

Пленарная сессия форума называлась «Традиции и ценности в основе будущего страны». В ходе нее воронежский губернатор Александр Гусев отметил сплоченность жителей региона при решении различных задач, «начиная с малых дел, например, благоустройства детской площадки, и заканчивая более масштабными проектами, такими как содействие Вооруженным силам, помощь участникам СВО и их семьям». По словам главы региона, объемы финансовой поддержки некоммерческим организациям в виде субсидий и грантов в 2023 году составит 260 млн руб., из них половина — бюджетные деньги региона. В прошлом году аналогичная сумма была около 64 млн руб.

В рамках форума прошла и тематическая секция «Журналистика в зоне СВО. На пути к Победе в информационной войне». В ее работе приняли участие военные корреспонденты из Донецкой и Луганской народных республик, студенты ВГУ, обучающиеся по специальности «военная журналистика», руководители ряда местных СМИ. Модератор секции, генеральный директор телекомпаний «Санкт-Петербург» и «Таврия» (Херсонская область) Александр Малькевич вспомнил своего коллегу Олега Клокова. Он был одним из тех, кто «оставил спокойную, мирную жизнь и приехал возрождать телевидение Херсонской области», стал продюсером и шеф-редактором программ телерадиокомпании «Таврия». Олег Клоков погиб в ночь с 20 на 21 октября 2022 года при обстреле переправы через Антоновский мост в Херсоне.

Начинающая корреспондент «Таврии» Влада Луговская рассказала, после первого телерепортажа ей начали присылать на телефон изображения с убитыми российскими военными: «Тогда стало действительно страшно. Пришлось переехать в целях безопасности моей семьи. Даже в подвалах ночевала». Политический обозреватель Надана Фридрихсон назвала «безусловными героями» журналистов, которые работают в новых регионах РФ. «Каждый день подвергают свою жизнь колоссальному риску и между тем продолжают выполнять свой долг. Общество ориентируется на известных столичных журналистов и совсем ничего не знает о тех, кто буквально живет на передовой. Московские коллеги приедут и уедут, а те, кто работают в прифронтовых зонах, останутся здесь, им ехать некуда. Сейчас, одна из моих задач – выводить этих журналистов в московское медиа-пространство, чтобы о них слышали, знали и говорили»,- рассказала госпожа Фридрихсон.

Главный редактор донецкого телеканала «Юнион» Виктория Мельникова отметила, что в зону СВО не стоит приезжать ради пиара: «Не подумав, некоторые спешат быть первыми, поскорее выложить видео с местонахождения наших солдат. А через несколько часов в ребят прилетает». В завершении встречи музыкант Петр Лундстрем, посетивший с концертами передовую 96 раз, заявил, что год назад военкоры «вытянули на себе всю информационную повестку»: «Давайте отдавать себя отчет, что никто не был готов к тяжелейшей спецоперации, которая идет уже полтора года. Даже сейчас она не достигла своего пика, эскалация до сих пор раскручивается».

Елизавета Цветкова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...