ПМЭФ отказал в аккредитации журналистам недружественных стран

Журналисты из стран, признанных Россией недружественными, не смогут получить аккредитацию на Петербургский международный экономический форум, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков изданию The Bell (признаны в России иностранным агентом). Такое произойдет впервые в истории проведения ПМЭФ.

По данным издания, корреспонденты двух крупнейших западных СМИ рассказали, что их коллегам 1 июня подтвердили аккредитацию. Однако на следующий день она была отозвана без объяснения причин.

Дмитрий Песков подтвердил изданию, что «было принято решение не аккредитовать в этом году журналистов из недружественных стран». Причин пресс-секретарь президента также не назвал.

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