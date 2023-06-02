Жилищный фонд Кубани за год увеличился на 7%

Жилищный фонд Краснодарского края по итогам 2022 года увеличился на 7,2% в сравнении с показателем предыдущего года. Сведения об этом опубликовал Краснодарстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

В конце прошлого года фонд составил 176,2 млн кв. м жилья. Основная его часть находится в частной собственности физических лиц и предприятий (96,7%). В муниципальной собственности находится 2% от жилищного фонда, еще 1% составляет госсобственность.

«Показатель обеспеченности населения жильем по сравнению с 2021 годом увеличился на 4,8% и составил в среднем на одного жителя 30,3 кв. метра общей площади жилых помещений»,— говорится в сообщении.

На конец 2022 года уровень благоустройства жилищного фонда края составил 65,9%. Этот показатель характеризуется обеспеченностью жилых объектов инженерным оборудованием и уровнем подключения к коммуникациям.

Более половины фонда составляют объекты, построенные после 1995 года (51,2%). Доля более нового жилья составляет 25,8%, остальное — дома, возведенные в период с 1971 по 1995 год.

В конце 2021 года число нуждающихся в улучшении жилищных условий составило 72,8 тыс. человек. В 2022 году условия проживания улучшились у 1,7 тыс. семей в крае.

Анастасия Донскова

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