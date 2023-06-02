Арендная ставка на коммерческие помещения в Мурино сравнялась со ставками в центре Петербурга

Арендные ставки в мае на коммерческие помещения в спальных районах Петербурга и пригорода выросли и дошли до уровня аренды в центре Петербурга. Об этом 2 июня рассказали в консалтинговом центре «Петербургская недвижимость».

По данным экспертов, в Мурино стоимость аренды помещения за один кв. м. достигла 2,9 тыс. руб. Квадратный метро в Василеостровском районе при этом стоит 2,7 тыс. руб., в Приморском — до 3,3 тыс. руб., в Московском до 3 тыс. руб.

Повышение арендной ставки в пригородах связывают с высокой плотностью населения и малым количеством торговых центров — люди посещают коммерческие помещения на первых этажах новостроек. Эти помещения, как утверждают эксперты, пользуются спросом у инвесторов.

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