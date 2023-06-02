Три украинских диверсанта получили от 6 до 14 лет за попытку подрыва автостанции в Липецке

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор трем гражданам Украины, которые планировали взорвать автостанцию «Сокол» в Липецке. Все трое, сообщает суд, являются военными вооруженных сил Украины (ВСУ) и участниками диверсионно-разведывательной группы, созданной экстремистской организацией «Правый сектор» (запрещена в РФ) под патронажем Службы безопасности Украины. Александр Свергун (1988 г. р.), Ирина Пузанова (1986 г. р.) и Яна Данилова (1978 г. р.) получили от 6 до 14 лет, мужчина проведет их в тюрьме и колонии, женщины — в колониях, также фигурантам дела назначен штраф. Свое решение суд обнародовал 26 мая, тогда приговор в законную силу еще не вступил.

Им вменялось: участие в экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ), хранение взрывчатки (ч. 3 ст. 222.1 УК РФ) и приготовление к теракту (ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ), Свергуна также обвинили в контрабанде взрывчатых веществ (ч. 2 ст. 226.1 УК РФ) и изготовлении взрывчатки (ч. 2 ст. 223.1 УК РФ). «После задержания он признал вину в организации попытки теракта, но в суде отказался от ранее данных показаний и не признал вину»,— говорится в сообщении суда.

Обвиняемым назначено следующее наказание: Александру Свергуну — 14 лет лишения свободы (из них три года с отбыванием в тюрьме, 11 лет — в колонии строгого режима) со штрафом в 400 тыс. руб., Даниловой — 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в 300 тыс. руб., Пузановой — шесть лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 300 тыс. руб.

Подсудимые были задержаны 29 июля 2022 года в Добровском районе Липецкой области. ФСБ обнаружила схрон с элементами взрывного устройства, в телефонах задержанных найдены видеозаписи с полигона военной подготовки на Украине, сообщает суд.

«Также сообщалось о найденной переписке с кураторами планируемого в Липецкой области теракта»,— говорится в пресс-релизе суда. Задержанные дали показания, в которых признали причастность к запрещенному в России «Правому сектору».

Мария Федотова