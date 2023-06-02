В Симферополе открыли памятник братьям Айвазовским

В Симферополе открыли памятник братьям Ивану и Гавриилу Айвазовским. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Симферополя Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Инициатором проекта выступило армянское национальное общество Крыма «Луис». Авторы работы — скульпторы Левон Токмаджян с сыновьями и Вениамин Кравченко.

Иван Айвазовский — всемирно известный художник-маринист, создавший за свою жизнь более 6 тыс. полотен. В 1880 году под его началом была основана картинная галерея в Феодосии. Старший брат художника — Гавриил — родился в 1812 году. Он знал более 15 языков, вел активную просветительскую деятельность в качестве архиепископа армяно-григорианской епархии. Будучи преподавателем, открыл в Феодосии Халибовское училище.

Анастасия Донскова

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