Саратовские антимонопольщики отменили муниципальный аукцион на медосмотры

Саратовское УФАС России отменило результаты аукциона на оказание услуг по проведению медицинских осмотров для водителей МБУ «Спецавтохозяйство по уборке города». По данным ведомства, Единая комиссия Заказчика незаконно отклонила заявку ООО «Автомед», которое имеет лицензию на оказание медицинских услуг в Саратове. После пересмотра заявок ООО «Автомед» было признано победителем аукциона.

Как сообщает пресс-служба Саратовского УФАС России, жалобу на действия Единой комиссии Заказчика подало ООО «Автомед», которое специализируется на предрейсовых/предсменых и послерейсовых/послесменных медицинских осмотрах. Заявка Общества была отклонена за несоответствие требованиям, предъявляемым к участникам, поскольку в лицензии на оказание медицинских услуг указан юридический адрес ООО «Автомед» г. Пенза.

В ходе рассмотрения жалобы УФАС России установило, что заявка соответствует требованиям Извещения. Согласно представленной в составе заявки лицензии заявитель вправе оказывать медицинские услуги в г. Саратове. Комиссия Саратовского УФАС России признала жалобу обоснованной и выдала предписание об отмене процедуры заключения контракта, отмене протокола подведения итогов, пересмотре заявок.

Предписание исполнено в полном объеме, итоги Аукциона изменены, заявка ООО «АВТОМЕД» была допущена и признана победителем Аукциона.

Никита Маркелов