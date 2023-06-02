В Нижневартовске будут судить семь сотрудниц за хищение более 200 млн рублей

В Нижневартовске (ХМАО-Югра) семь женщин будут судить за хищение 204 млн руб. у работодателя, сообщили в Telegram-канале полиции Югры. Обвиняемые работали в компании, осуществляющей воздушные перевозки. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщили в полиции, с января 2017 по январь 2021 года 63-летняя женщина, которая работала в финансовом отделе компании, организовала группу для хищения средств организации. Деньги женщины получали путем намеренного увеличения расходов на командировки и повышения заработных плат сотрудникам, которые были в неведении.

Чтобы выводить деньги из компании, «злоумышленницы изготавливали подложные платежные документы, по которым через расчетные счета и привязанные к ним зарплатные банковские карты персонала переводили денежные средства себе», — сказано в сообщении.

По данным МВД, на имущество обвиняемых и их близких родственников был наложен арест на общую сумму около 129 млн руб. 33,8 млн руб. женщины возместили компании. Уголовное дело будет рассматриваться в Нижневартовском городском суде.

Полина Хабарова

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