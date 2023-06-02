Экс-глава астраханского муниципалитета признана виновной в мошенничестве

В Астраханской области суд вынес приговор бывшей главе АМО «Степновский сельсовет» и ее родственнику, которые обвинялись в мошенничестве. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области, подсудимые заключали фиктивные договоры на оказание услуг по корпоративной безопасности и получали за них деньги из муниципального бюджета. Общий ущерб составил более 260 тысяч рублей. Суд назначил им штрафы в размере 300 и 200 тысяч рублей соответственно. Дело возбуждалось по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) Приволжским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Астраханской области при поддержке УФСБ и УМВД России по региону.

Никита Маркелов