В Петергофе в квартире нашли тело майора

Полицейские обнаружили мертвого майора в квартире на Суворовской улице в Петергофе. Об этом 2 июня узнала «Фонтанка».

По данным издания, погибшим оказался 34-летний мужчина. Рядом с ним в квартире были найдены документы на имя майора вооруженных сил России. По предварительной версии, он покончил с собой.

Как отмечает «Фонтанка», полный теска погибшего написал ряд научных работ о железнодорожном транспорте. Среди них была публикация в сборнике, связанном с Минобороны, Военным институтом железнодорожных войск и военных сообщений и с Академией имени Хрулева.

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