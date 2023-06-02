В Адыгее осудили начальницу районного отделения почты за служебный подлог

В Адыгее начальницу районного отделения «Почты России» осудили за служебный подлог. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по РА.

В ходе заседания было установлено, что в период с января 2020 года по ноябрь 2022 года женщина вносила в табель учета рабочего времени данные сотрудника, который ранее прекратил трудовую деятельность. За это время сотруднику, который фактически не выполнял свои рабочие обязанности, была начислена заработная плата в общем объеме 425 тыс. руб. Сотрудник почты получил эти деньги и передал их злоумышленнице, а та, в свою очередь, распорядилась средствами по своему усмотрению.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 (мошенничество с использованием служебного положения), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Суд назначил фигурантке наказание в виде штрафа. Приговор вступил в законную силу.

Анастасия Донскова

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