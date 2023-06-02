Петербург оплатит 120 тысяч детских путевок в летние лагеря

Правительство Санкт-Петербурга полностью или частично покроет затраты на 120 тысяч детских путевок в оздоровительные летние лагеря. Об этом 2 июня рассказали в пресс-службе Смольного.

С 28 мая семь лагерей Петербурга уже приняли детей, с 31 мая по 4 июня открываются еще четыре лагеря. Всего летом этого года будут работать 195 городских оздоровительных лагерей.

Как заявил губернатор Александр Беглов, петербуржцев готовы принять 373 лагеря. Среди них не только учреждения Петербурга и Ленобласти, но и лагеря Крыма, Краснодарского края, Псковской, Смоленской, Тверской, Новгородской, Тульской, Астраханской, Ярославской, Брянской, Калининградской областей, а также Татарстана, Дагестана, Чувашской республики, Алтайского и Ставропольского края.

Всего в этом году будет оплачено почти 120 тыс. путевок, что на 14 тыс. больше, чем в прошлом году. Реализовать за летний период планируется более 141 тыс. путевок. Среди них около 38 тыс. предусмотрены для детей льготных категорий.

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