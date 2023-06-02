Акционеры Мосбиржи утвердили дивиденды за 2022 год в размере 4,84 руб. за акцию

Общее собрание акционеров «Московской биржи» утвердило размер дивидендов за 2022 год. Во время состоявшегося сегодня, 2 июня, собрания, было объявлено, что они составят 4,84 руб. за акцию. Акционерами Мосбиржи являются свыше 496 тыс. физлиц и более 1,5 тыс. юрлиц.

«В соответствии с рекомендациями наблюдательного совета акционеры приняли решение направить на выплату дивидендов по итогам 2022 года 11,02 млрд руб., или 4,84 руб. на одну акцию»,— сообщает Мосбиржа по итогам собрания. Выплаты дивидендов состоятся не позднее 21 июля 2023 года, имеющие право на получение дивидендов определятся 16 июня.

За 2021 год Мосбиржа дивиденды не выплачивала. При этом отмечалось, что дивидендная политика Мосбиржи не изменится, несмотря на кризисную ситуацию на российском фондовом рынке.

За 2020 год Мосбиржа выплатила держателям своих ценных бумаг по 9,45 руб. за обыкновенную акцию.

Мария Федотова