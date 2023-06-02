Товарооборот между Кубанью и Таджикистаном увеличился на 21% в 2022 году

Товарооборот между Краснодарским краем и Таджикистаном увеличился на 21% в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

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Глава Кубани Вениамин Кондратьев подчеркивает, что регион заинтересован в поставках товаров из Краснодарского края в Таджикистан. Важная точка сотрудничества со среднеазиатской страной — гуманитарные, культурные сферы — образования и здравоохранения.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана в РФ уточняет, что более 300 межправительственных соглашений уже подписано между регионами. По мнению Посла, перспективный сектор, в котором необходимо усилить сотрудничество,— сельское хозяйство.

Олег Исаев

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