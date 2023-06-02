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В Краснодаре из-за летней жары сократили число ярмарок выходного дня

В Краснодаре ярмарки выходного дня перешли на летний режим работы. По данным администрации города, вместо десяти площадок, на которых проводятся ярмарки, 3 июня будут работать шесть из них.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Временно не будут работать ярмарки на улицах Уральской, имени Евдокии Бершанской, имени Дзержинского, имени Каляева.

«На них нет необходимых условий для хранения продуктов в жаркую погоду»,— говорится в сообщении.

На работающих площадках будут представлены товары местных производителей: мед, сезонные овощи и фрукты, свежая выпечка, бакалейные товары. В ближайшие выходные кубанские сельхозпроизводители планируют продажу черешни и абрикоса.

Анастасия Донскова

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