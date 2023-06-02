Сотрудник соликамской колонии, подозреваемый в избиении осужденного, отправлен под домашний арест

Суд избрал меру пресечения сотруднику соликамской ИК-1, подозреваемому в избиении осужденного. Как сообщает 59.RU со ссылкой на информацию, полученную в СУ СКР по Пермскому краю, на время следствия он отправлен под домашний арест. От служебных обязанностей сотрудник колонии отстранен.

Ранее в сети появился видеоролик, в котором мужчина, по утверждению автора, являющийся врио начальника отдела безопасности ИК-1, избивает заключенного, предварительно сковав его наручниками. Краевое следственное управление возбудило в отношении работника исправительного учреждения уголовное дело по пп. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с применением насилия и специальных средств). Как сообщали собеседники «Ъ-Прикамье», речь идет о сотруднике ФСИН Артуре Храмцове.