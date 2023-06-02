В Ярославской области штрафы для большегрузов составили 111 млн рублей

В Ярославской области Центр автоматической фиксации административных правонарушений Ространснадзора вынес 556 постановлений о нарушениях правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта. Общая сумма штрафов составила 111,2 млн руб., средства поступят в областной бюджет. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Профилактические рейды по выявлению грузоперевозчиков, нарушающих эти правила, усилены по поручению губернатора Михаила Евраева.

«Миллиарды рублей ежегодно мы тратим на строительство и капитальные ремонты наших дорог, уделяя большое внимание качеству работ. Но если по ним будут регулярно ездить большегрузы с серьезным перевесом, то покрытие будет разрушаться. Поэтому мы намерены установить автоматические пункты весогабаритного контроля по всей области, на всех ключевых дорогах»,— отметил Михаил Евраев.

Правительство области отмечает, что нарушения выявлены при помощи автоматических пунктов весогабаритного контроля. Их установке уделяет большое значение губернатор Михаил Евраев. Новые пункты контроля в ближайшее время появятся на дорогах в сторону Тверской, Владимирской, Вологодской и Костромской областей.

Алла Чижова