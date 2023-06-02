Товар лицом: краеведение по-царски

В Музейно-выставочном центре Каргопольского историко-архитектурного и художественного музея открылась выставка «Дороги Романовых: Санкт-Петербург-Каргополь». У названия экспозиции есть также подзаголовок «Туризм высочайшего уровня: Романовы в Каргополе», авторы концепции предлагают увидеть город и его жителей глазами высочайших путешественников, которым, разумеется, товар показывали лицом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выставка «Дороги Романовых: Санкт-Петербург-Каргополь» в Музейно-выставочном центре Каргопольского историко-архитектурного и художественного музея Выставка «Дороги Романовых: Санкт-Петербург-Каргополь» в Музейно-выставочном центре Каргопольского историко-архитектурного и художественного музея. Экспонаты выставки, подносное блюда, Государственный музей этнографии Следующая фотография 1 / 2 Выставка «Дороги Романовых: Санкт-Петербург-Каргополь» в Музейно-выставочном центре Каргопольского историко-архитектурного и художественного музея Выставка «Дороги Романовых: Санкт-Петербург-Каргополь» в Музейно-выставочном центре Каргопольского историко-архитектурного и художественного музея. Экспонаты выставки, подносное блюда, Государственный музей этнографии

Такой подход кураторов вполне оправдан, ведь каждый визит Романовых в город был большим и главное — тщательно задокументированным событием. Хроники, зафиксировавшие приезд членов семьи Романовых в Каргополь, сохранили такие подробности, как именные списки участников и исполнителей церемонии встречи, описания предметов декора и деталей костюмов, инструкции чиновникам по наведению порядка в городе, сведения о суммах, пожалованных отличившимся в глазах гостей горожанам, и даже названия музыкальных произведений, которые исполнял оркестр.

По случаю такого события город демонстрировал все самое лучшее, что могли изготовить местные мастера. Это касается, конечно же, подношений гостям. Например, в июне 1892 года в Каргополь с объездом воинских частей прибыл главнокомандующий Петербургского военного округа, великий князь Владимир Александрович Романов, брат императора Александра III. Приветствуя великого князя, депутация каргопольцев и городской голова Абрамов преподнесли ему хлеб и соль на специально изготовленном по этому случаю медном блюде с солонкой, украшенном эмалями с памятными медальонами. На их изготовление городская казна выделила местному мастеру Михаилу Макашину 150 рублей. Председатель уездной земской управы Кименталь вручил хлеб-соль на вызолоченном серебряном блюде тоже местного изготовления. Кроме этого, жители города и крестьяне окрестных деревень, приезжавшие посмотреть на прибытие царских особ, надевали все самое лучшее. Праздничные наряды купчих и крестьянок с шитыми жемчугом кокошниками — тоже часть события, тем более что существовала традиция мериться кокошниками — своеобразный конкурс красоты. Царь Александр I, как оказалось, был большим ценителем кокошников и даже во время своего визита в Каргополь особо отметил один, принадлежавшей некоей купчихе, что зафиксировали очевидцы.

Все эти замечательные подробности поможет вообразить аудиогид, записанный артистами Данилой Козловским (МДТ — Театр Европы) и Никитой Сафоновом (Каргопольский народный театр). Только представьте себе, как живописуют чтецы такое событие, как чаепитие для Александра I, устроенное в доме купца первой гильдии Вешнякова в 1819 году. Чтобы сохранить интригу, не станем сообщать подробности, а только скажем, что супруга Вешнякова Пелагея Андреевна и вдова его младшего брата Евдокия Дмитриевна, отвечавшие за стол, не ударили в грязь лицом, и если и потеряли самообладание, то только когда государь изволил целовать им руки. Все эти подробности выглядят слегка лубочными, но при этом и обаятельными, вот, к примеру, такой пассаж: «Александр I пожаловал унтер-офицеру Ленину, служившему в стрелках, 25 рублей. И выехал в дальнейший путь, напутствуемый радостными народными криками “ура!”». Впрочем, предметы, собранные на выставке, пленяют подлинной красотой. Утварь, украшенная местными усольскими эмалями или инкрустированная медью и латунью, фарфор с изображением местных пейзажей, портреты горожан в парадных одеждах, написанные местными художниками-самоучками, великолепные женские костюмы, шитые золотом и речным жемчугом, все это поэтично живописует быт северного российского города, у которого было свое, очень особенное, неповторимое лицо, которое наверняка нравилось представителям династии Романовых, недаром Александр I писал, что весьма доволен развитием местных жителей.

Экспонаты предоставлены не только Каргопольским музеем, выставка сделана в партнерстве с Государственным Эрмитажем, который показывает редко выставляемые вещи. Выставка продлится до 15 декабря 2023 года

Наталья Сиверина