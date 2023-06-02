Старшего оперуполномоченного краевого главка МВД будут судить за получение взятки от ОПГ

СУ СКР по Пермскому краю завершило расследование уголовного дела в отношении старшего оперуполномоченного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Пермскому краю Андрея Матвеева. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере). Как сообщает пресс-служба следственного управления, в настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемый был задержан 8 февраля этого года следователем при поддержке УФСБ, сотрудниками которого было выявлено коррупционное преступление. Следствием установлено, что оперативник в период с декабря 2021 года по сентябрь 2022-го получал от участника организованной преступной группы, осуществлявшей незаконную игорную деятельность, взятку в виде денег в размере 800 тыс. руб. За это полицейский предоставлял ему информацию о планируемых и проводимых мероприятиях по пресечению незаконной игорной деятельности со стороны правоохранительных органов на территории города Перми.