В работе администрации Гуково выявлены нарушения на сумму 11,2 млн рублей

Контроль-счетная палата Ростовской области обнаружила нарушения в работе администрации города Гуково. Местные чиновники допустили нарушения на 11,2 млн руб., сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

В ходе проверки было установлено, что при капитальном ремонте здания МБУЗ «Центральная городская больница» был допущен перерасход средств на сумму 6,4 млн руб., а при капитальном ремонте здания Дворца спорта «Шахтер» — на сумму 4,8 млн руб.

Также администрация не соблюдала правила перечисления межбюджетных трансфертов и не предоставляла своевременное финансирование для МАУ «МФЦ г. Гуково» и МБУЗ «Центральная городская больница».

Обнаружены траты сверхнеобходимого на оплату штрафов в размере 1,3 млн руб. Также выявлены нарушения в штатном расписании администрации.

Кроме того, 114 семей не получили вовремя ежемесячные выплаты на первого ребенка. Одному из детей-сирот не было своевременно предоставлено жилье.

«По результатам контрольного мероприятия на должностных лиц составлено два протокола об административных правонарушениях. К дисциплинарной ответственности привлечены 13 работников, виновных в допущенных нарушениях»,— сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Анастасия Назарова