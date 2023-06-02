Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Оборудование на базе искусственного интеллекта появилось в Выксунской больнице

В центральной больнице Выксунского округа появились «Цифровые ФАПы» — чемоданы с оборудованием, работающим на базе искусственного интеллекта. Аппаратно-программный комплекс создала компания «СберМедии», сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В чемодане собраны приборы, которые, в частности, способны определить уровень сахара и холестерина в крови, замерить артериальное давление и температуру, сделать электрокардиограмму (ЭКГ).

«Цифровые ФАПы» передают информацию в медучреждения, что помогает связать труднодоступные населенные пункты с больницами и сэкономить время врачей при заполнении медкарт пациентов.

Елена Ковалева

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...