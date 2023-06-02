Оборудование на базе искусственного интеллекта появилось в Выксунской больнице

В центральной больнице Выксунского округа появились «Цифровые ФАПы» — чемоданы с оборудованием, работающим на базе искусственного интеллекта. Аппаратно-программный комплекс создала компания «СберМедии», сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В чемодане собраны приборы, которые, в частности, способны определить уровень сахара и холестерина в крови, замерить артериальное давление и температуру, сделать электрокардиограмму (ЭКГ).

«Цифровые ФАПы» передают информацию в медучреждения, что помогает связать труднодоступные населенные пункты с больницами и сэкономить время врачей при заполнении медкарт пациентов.

Елена Ковалева