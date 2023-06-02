В Нижегородской области будут развивать беспилотные авиасистемы

АО «Беспилотные технологии» и АНО «Горький Тех» подписали соглашение о развитии в Нижегородской области сферы беспилотных авиационных систем, сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Сотрудничество предполагает совместное участие и содействие компаний в развитии электронной компонентной базы и российских комплектующих для беспилотников, а также подготовку кадров для управления и создания дронов. «Нижегородская область с ее сильными компетенциями в микроэлектронике, информатизации, машиностроении может стать одной из главных точек старта для отрасли беспилотных летательных аппаратов», — отметил директор по развитию «Беспилотных технологий» Никита Ланшаков.

Заместитель губернатора Андрей Саносян напомнил, что беспилотники могут широко использоваться в разных сферах. «Мы планируем для лидеров отрасли создавать условия, необходимые для развития беспилотных авиационных систем в Нижегородской области», — подчеркнул господин Саносян.

Ранее беспилотники предложили использовать в сельском хозяйстве Нижегородской области, операторов дронов стали учить на базе нижегородского отделения Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ).

Владимир Зубарев