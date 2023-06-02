Непривитых от кори свердловчан запретили принимать на работу в больницы, школы и лагеря

Подчищающая иммунизация против кори должна быть проведена для жителей Свердловской области до 1 августа, для жителей Екатеринбурга — до 1 июля. Соответствующее постановление подписала заместитель главного санитарного врача региона Анжелика Пономарева.

В отношении непривитых свердловчан вводятся ограничительные меры. Среди них временный отказ в приеме на работу в медицинские и образовательные организации, а также в оздоровительные учреждения.

В постановлении указано, что Свердловская область признана неблагополучной по заболеваемости корью. С начала года в регионе выявили 119 случаев заболеваний, 60% из которых приходится на иностранных граждан и детей из семей мигрантов.

Диана Сунагатуллина

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