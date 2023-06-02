Сотрудница пермской консалтинговой фирмы, обвиненная в хищении 80 млн рублей в рамках госконтракта, добилась выхода из колонии

Дзержинский районный суд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении сотрудницы крупной пермской консалтинговой фирмы, являющейся членом организованной преступной группы. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение имущества, вверенного виновному, совершенные организованной группой в особо крупном размере). В суде установлено, что в 2016–2017 годах сотрудники компании, оказывающей консалтинговые услуги юрлицам, объединившись для реализации преступного умысла, похитили более 80 млн руб.

Потерпевшими по уголовному делу признаны Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и ОАО «Российский сельскохозяйственный банк», которым причинен ущерб на сумму 64,7 млн руб. и 16,8 млн руб. соответственно.

По данным прокуратуры, семеро специалистов данной фирмы, в том числе подсудимая, осуществляли в рамках заключенного государственного контракта продажу арестованного имущества должников по исполнительному производству. После проведения организацией торгов и поступления денег от реализации товаров на расчетный счет исполнителя контракта, злоумышленники переводили их на свои личные счета и распоряжались ими по своему усмотрению.

Суд с учетом позиции государственного обвинения приговорил виновную к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штрафу в размере 200 тыс. руб., а также взыскал сумму причиненного вреда. В рамках возмещения ущерба на имущество осужденной и соучастников наложен арест на общую сумму свыше 40 млн. руб.

По информации в картотеке суда, речь идет о Надежде Тотьмяниной. За совершение вышеуказанных преступлений госпожа Тотьмянина была осуждена Дзержинским райсудом еще в сентябре 2021 года. Тогда ей было назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 500 тыс. руб. Надежда Тотьмянина оспаривала приговор в Пермском краевом суде, однако он лишь уточнил приговор первой инстанции, оставив его суть без изменений. Тогда госпожа Тотьмянина обратилась в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске. Кассация отменила решения предыдущих инстанций и направила дело на новое рассмотрение в Дзержинский райсуд.

Уголовное дело в отношении других соучастников преступления выделено в отдельное производство, ведется следствие.