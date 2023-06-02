Между Геленджиком, Новороссийском и Сочи будут курсировать два скоростных катера

Две единицы морского транспортиа будут курсировать между Геленджиком, Новороссийском и Сочи с 4 июня. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Фото: пресс-служба администрации Геленджика
«Это позволит перевозить морем еще больше пассажиров. Учитывая временное ограничение в использовании воздушного пространства, такой вид путешествия становится отличной альтернативой сухопутным путешествиям»,— говорится в сообщении.
В настоящее время на маршруте работает катамаран «Грифон». Его запустили еще 2 мая. С 4 июня перевозки начнет осуществлять скоростной катер на подводных крыльях «Комета». Судна будут следовать по встречным направлениям.
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