Между Геленджиком, Новороссийском и Сочи будут курсировать два скоростных катера

Две единицы морского транспортиа будут курсировать между Геленджиком, Новороссийском и Сочи с 4 июня. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

«Это позволит перевозить морем еще больше пассажиров. Учитывая временное ограничение в использовании воздушного пространства, такой вид путешествия становится отличной альтернативой сухопутным путешествиям»,— говорится в сообщении.

В настоящее время на маршруте работает катамаран «Грифон». Его запустили еще 2 мая. С 4 июня перевозки начнет осуществлять скоростной катер на подводных крыльях «Комета». Судна будут следовать по встречным направлениям.

Анастасия Донскова

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