Норматив дохода от продажи продукции с личного хозяйства в Татарстане вырос на 36 рублей

Власти Татарстана утвердили новый норматив дохода от реализации продукции, которая была выращена в личном хозяйстве. Он составил 421,1 руб. в месяц, что на 36,1 руб. больше, чем за год до этого. Постановление за подписью главы правительства Татарстана Алексея Песошина опубликовано на сайте Кабмина региона.

«Определить норматив чистого дохода в стоимостном выражении от реализации полученных в личном подсобном хозяйстве плодов и продукции с одной сотки земельной площади на территории Республики Татарстан в размере 421,1 рубля в месяц», — говорится в постановлении.

"Ъ-Казань"