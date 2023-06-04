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Путешествия не видят границ

Жители Удмуртии выбирают «авторские» туры на летний отдых

На предстоящий летний сезон жители Удмуртии уже активно бронируют туры, говорят в турагентствах Ижевска. Среди внутренних направлений популярны — черноморское побережье, Москва и Санкт-Петербург, а также Минводы, Дагестан, Алтай и Калининград. Среди зарубежных традиционно лидирует — Турция, Египет, ОАЭ и Абхазия. При этом, несмотря на возобновившиеся авиасообщение с Грузией, спроса на отдых в этой стране участники рынка не наблюдают. По их мнению, это связано с высокими ценами и ограниченностью предложений со стороны туроператоров страны. В турагентствах также отмечают, что значительно вырос интерес к индивидуальным турам и необычному «авторскому» отдыху. Цены на отпуск за год по части направлений выросли в среднем на 15%.

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

В большинстве турагентств Ижевска говорят, что спрос на внутренние туры держится на стабильно высоком уровне. На предстоящий летний сезон популярными остаются традиционные направления — Черноморское побережье, Москва, Санкт-Петербург. В турагентстве «Зима-Лето» эти направления занимают больше половины продаж.

«Примерно на 20% увеличились продажи в санатории Минеральных вод, а также в Дагестан и Северный Кавказ. Среди покупателей экскурсионных туров на 5% увеличился спрос на Алтай, Камчатку и Байкал. И в этом году любители речных круизов приобрели намного больше путевок по сравнению с прошлым годом»,— прокомментировала генеральный директор турагентства Мария Хатыпова.

Руководитель отдела организации туров «Ижавиа» Никита Дьяченко добавил, что большим интересом также пользуется отдых в Калининграде. В сети турагентств Tortuga и «Пляж Вояж», напротив, отмечают, что спрос на внутренние направления снизился. Основные причины — высокая стоимость туров для того сервиса, который предоставляют в стране, и отсутствие прошлогодних акций с туристическим кэшбэком.

В «Чемоданном настроении» наблюдают, что спрос на туры по России высокий каждый год, несмотря ни на что. «Если рассматривать туры по России и ближнему зарубежью, то топ это, конечно, Дагестан, Калининград и Казахстан. Уже сейчас на лето будет сложно найти свободные места в комфортных отелях и в группах по экскурсионным маршрутам»,— рассказала старший менеджер турагентства Дарья Фролова. При этом она добавила, что значительно вырос интерес к международным направлениям, объем продаж в агентстве заметно увеличился.

По наблюдениям турагентств, самые популярные международные направления, как и в прошлые годы, — Турция, Египет и ОАЭ. «Отдельно хочу выделить такое популярное направление как Абхазия, в пользу которого играет территориальная близость с аэропортом Сочи, а также особые условия въезда для россиян»,— сказал господин Дьяченко. В «Зима-Лето» добавили, что несмотря на то что Турция остается среди лидеров международного направления, цены на хорошие отели по сравнению с прошлым годом значительно увеличились. «Среди популярных направлений также Мальдивы и Таиланд. Если сравнивать внутренний и международный туризм, то все же туристы интересуются и покупают больше загрантуры с отрывом на 20-25%»,— рассказала Мария Хатыпова.

Руководитель сети турагентств Tortuga и «Пляж Вояж» Ольга Ерошенко отмечает, что с каждым годом все заметнее набирают популярность индивидуальные туры.

«Сейчас туристы хотят видеть больше, чем предполагает стандартная программа тура, им хочется видеть и знать больше про культуру других стран. В этом сезоне было очень популярно направление Шри-Ланка, Таиланд. На курортах представлены совершенно разноплановые отели, от самых скромных до уровня люкс. Пару сезонов назад активно продавалась Танзания и такие страны, как Доминикана и Мексика. Сейчас такие туры организовать сложнее, но все равно возможно»,— прокомментировала госпожа Ерошенко.

С этим мнением согласна Мария Хатыпова. По ее словам, туристов чаще стал интересовать необычный отдых, не связанный с массовым направлением. «Авторские туры — привлекают внимание тех, кто много и часто путешествует и хочет уже что-то другого, новенького, не заезженного, в небольшой группе и с интересным гидом с “горящими глазами”. Экотуризм спрашивают те, кому интересна природа, тишина, уединенность. Туры за здоровьем стали особенно популярными после пандемии. А также туры для выезжающих фрилансеров — это более длительный и недорогой отдых на побережье моря, главное, чтобы хорошо ловил интернет»,— рассказала госпожа Хатыпова. Она отметила, что по сравнению с летом 2022 года менее популярны стали Казахстан, Армения, Крым и Анапа.

Средний чек тура подсчитать трудно, говорят в сети турагентств Tortuga и «Пляж Вояж». Есть по минимальной стоимости, например, автобусные туры по России, есть – с VIP отелями и сервисом. «Если брать в сравнении популярные направления, допустим, Турцию или Египет, то стоимость выросла процентов на 15%. Абхазия и Россия тоже увеличились в большую сторону. Хотя в этом году много предложений, которые выгодно брать непосредственно перед вылетом, дня за три»,— сказала Ольга Ерошенко.

В турагентстве «Зима-Лето» рассказали, что средний чек в Турцию с перелетом из Москвы на неделю в пятизвездочный отель на «все включено» обойдется в 100-120 тыс. руб. на человека. Год назад такой же отдых обходился в пределах 70-80 тыс. руб. «Такая же цена сейчас на Мальдивы, но только на базе завтраков и ужинов. По сравнению с 2022 годом цена поднялась совсем незначительно. В ОАЭ на неделю в шикарный отель с 4-5 звездами можно улететь на ближайшие даты всего за 55-70 тыс. руб. на одного. В прошлом году цены были практически такими же»,— прокомментировала Мария Хатыпова. В «Чемоданном настроении» говорят, что качественный отдых за границей обойдется в среднем в 100 тыс. руб. на одного.

В «Ижавиа» отмечают, что по международным направлениям средняя сумма тура зафиксировалась на уровне 65 тыс. руб. на человека.

«В летнем сезоне 2023 года ожидаем стабильно высокого спроса на внутренние направления туризма, а также роста продаж по турецкому направлению в связи с сохранением политического курса страны по итогам выборов главы государства»,— поделился господин Дьяченко.

Вместе с тем, несмотря на возобновившееся авиасообщение с Грузией, в большинстве турагентств отмечают, что спроса на отдых в этой стране нет. В «Ижавиа» полагают, что это связано с ограниченностью предложений со стороны туроператоров Грузии. Кроме того, цены на перелет очень высокие, что отпугивает туристов, добавили в «Зима-Лето». В сети турагентств Tortuga и «Пляж Вояж» говорят, что спрос на отдых в Грузии появился, но на данный момент механизм массовой продажи туров только настраивается. «Соответственно, цены пока не для всех покажутся интересными. Нужно запастись терпением. Уверена, в ближайшее время крупные туроператоры предложат то, что будет доступно по цене многим туристам»,— заключила Ольга Ерошенко.

Татьяна Колегова

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