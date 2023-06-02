Краснодарский таксист протаранил автомобиль продавца клубники

Дорожно-транспортное происшествие случилось в краевой столице 2 июня на углу улиц Московской и Зиповской, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

По предварительной информации, 26-летний водитель передвигался за рулем Datsun по улице Московской и на перекрестке с Зиповской столкнулся с припаркованным автомобилем марки «Лада». Очевидцы происшествия слышали перед аварией громкий хлопок. Клубника после этого рассыпалась на дороге.

Как сообщил начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко, в результате аварии пострадал находившийся возле машины 27-летний мужчина, которого доставили в медучреждение для обследования. По словам виновника происшествия, он заснул за рулем и потерял управление над автомашиной Кроме того, по рассказам очевидцев аварии, машина таксиста проехала на красный свет светофора.

Более того, по данным УВД Краснодара, у водителя отсутствовал полис ОСАГО. За это ему грозит административный штраф в размере 800 руб. По факту случившегося в данный момент проходит проверка. Все обстоятельства происшествия и степень тяжести травм, которые получил пострадавший, устанавливаются. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Андрей Пугачев