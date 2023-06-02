Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Краснодарский таксист протаранил автомобиль продавца клубники

Дорожно-транспортное происшествие случилось в краевой столице 2 июня на углу улиц Московской и Зиповской, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

По предварительной информации, 26-летний водитель передвигался за рулем Datsun по улице Московской и на перекрестке с Зиповской столкнулся с припаркованным автомобилем марки «Лада». Очевидцы происшествия слышали перед аварией громкий хлопок. Клубника после этого рассыпалась на дороге.

Как сообщил начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко, в результате аварии пострадал находившийся возле машины 27-летний мужчина, которого доставили в медучреждение для обследования. По словам виновника происшествия, он заснул за рулем и потерял управление над автомашиной Кроме того, по рассказам очевидцев аварии, машина таксиста проехала на красный свет светофора.

Более того, по данным УВД Краснодара, у водителя отсутствовал полис ОСАГО. За это ему грозит административный штраф в размере 800 руб. По факту случившегося в данный момент проходит проверка. Все обстоятельства происшествия и степень тяжести травм, которые получил пострадавший, устанавливаются. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Андрей Пугачев

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...