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Ярославский доброволец погиб в СВО

В ходе проведения спецоперации погиб доброволец из Ярославской области Александр Румянцев. 35-летний военнослужащий представлен к награждению орденом Мужества и медалью «За отвагу». Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в региональном правительстве.

Фото: Антон Голицын

Фото: Антон Голицын

У мужчины осталась мать. Панихида и отпевание погибшего стрелка-радиста состоится в субботу, 3 июня, в Доме памяти в Угличе. Похороны пройдут там же, на городском Новом кладбище.

«Семья погибшего получит материальную помощь в соответствии с указом губернатора»,— уточнили в правительстве.

Алла Чижова

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