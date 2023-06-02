Прокуратура требует временно закрыть пансионат для престарелых в Тюмени из-за нарушений пожарной безопасности

Прокуратура Тюменской области направила в суд исковое заявление о приостановлении работы частного пансионата для престарелых и инвалидов «Рэмили» (деятельность осуществляет ООО «Гармония») из-за выявленных нарушений, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как говорится в сообщении, тюменский пансионат, в котором проживает 40 человек, не состоит в региональном реестре поставщиков социальных услуг. Во время проверки в организации выявили многочисленные грубые нарушения требований санитарных норм и правил противопожарного законодательства.

Прокуратура составила административные протоколы, внесла гендиректору ООО «Гармония» представление и направила в суд иск о временном закрытии пансионата. Департамент социального развития региона ведет работу о размещении постояльцев в подведомственных социальных учреждениях.

Напомним, в 2021 году в тюменском нелегальном доме престарелых в поселке Боровский произошел пожар, из-за которого погибли четверо мужчин и три женщины . Возгорание произошло из-за оставленной без присмотра банной металлической печи. Владелица нелегального пансионата Ольга Вильямсон была приговорена к шести годам лишения свободы.

Диана Сунагатуллина

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