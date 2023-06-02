Вице-премьер правительства Удмуртии: сложная ситуация складывается на молочном рынке

По итогу четырех месяцев 2023 года в Удмуртии объемы производства молока выросли на 9%, а реализация сырого молока на перерабатывающие предприятия достигла 2,2 тыс. т в сутки. Об этом рассказала заместитель председателя правительства республики Ольга Абрамова, сообщает пресс-служба главы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

«Сейчас уже есть понимание, что закрыть текущий год сможем с приростом 5-6%. Так мы придем к плановой цифре 1 млн тонн молока в хозяйствах всех категорий»,— отметила госпожа Абрамова.

При этом, по слова вице-премьера правительства региона, на молочном рынке складывается «сложная ситуация», поскольку в течение мая фиксируется снижение закупочной цены молока-сырья. Так, если в 2022 году цена реализации была равна 35 руб., то сейчас она составляет 28 руб. 10 коп.

Критичной станет цена реализации в пределах 26 руб. «Мы провели аналитику на территории нашего региона: с ценой молока в 28 руб. месячная выручка хозяйств Удмуртии составляет порядка 2 млрд руб. При этом обязательные платежи, которые наши хозяйства оплачивают на все направления и по всем статьям: заработная плата, налоги, кредиты, лизинг составляет почти 2 млрд руб. Сейчас хозяйства испытывают нехватку денежных средств»,— рассказала Ольга Абрамова.

Таким образом, если снижение закупочной цены продолжится, то хозяйства не смогут оплачивать счета. Ситуация не затронет лишь тех производителей, которые накопили подушку безопасности и смогут «более или менее спокойно пережить этот период».