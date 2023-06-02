Прокуратура выясняет обстоятельства утечки нефтепродуктов в Каму

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура проверяет информацию об обнаружении в акватории Камы в Мотовилихинском районе Перми нефтяного пятна. На место инцидента выехал заместитель природоохранного прокурора Дмитрий Красноперов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Пермского края Фото: прокуратура Пермского края

Специалисты Западно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, участвующие в проверке, взяли пробы воды в районе загрязнения.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнения природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства в зоне происшествия, а также установлены причины и лица виновные в сбросе нефтепродуктов в Воткинское водохранилище.