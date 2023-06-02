Липецкие следователи завершили расследование дела против главы Лебедянского района

Управлением Следственного комитета России (СКР) по Липецкой области завершило расследование уголовного дела о злоупотреблениях полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) и взятке (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) в отношении главы Лебедянского района Романа Панфилова.

По версии следствия, с декабря 2020 года по июль 2021 года обвиняемый, используя служебные полномочия вопреки интересам службы, незаконно, безвозмездно предоставил АО «Свой Дом» три земельных участка для строительства трех многоквартирных зданий. Администрация должна была купить в них 91 жилое помещение для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Как считают в СКР, чиновник дал незаконные указания подчиненным об увеличении размера авансирования по муниципальным контрактам с 20% до 90% от цены. «Зная о том, что работы указанным обществом по муниципальным контрактам в полном объеме не выполнены, обвиняемый лично подписал фиктивные акты выполненных застройщиком работ, на основании которых АО «Свой Дом» незаконно перечислено 44,4 млн руб.»,— заявили в СКР.

За подписание фиктивных актов обвиняемый в мае-августе 2021 года, по версии следствия, получил часть от ранее оговоренной взятки на сумму 4 млн руб. АО «Свой Дом» якобы оказало ему услуги имущественного характера на сумму 164 тыс. руб., выразившиеся в оплате данным обществом геодезических, кадастровых и иных работ по строительству личного жилого дома.

В СКР отмечают, что обвиняемый не признает вину. На его имущество на сумму 2,5 млн руб. наложен арест. В основу уголовного дела легли материалы УФСБ по Липецкой области и прокуратуры. На время следствия чиновника отстранили от работы.

Сергей Толмачев