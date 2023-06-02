Песков заявил, что президент Путин выступит на ПМЭФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выступление Владимира Путина «обязательно будет» на ПМЭФ.
XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) 2022. Пленарное заседание. Президент России Владимир Путин на заседании.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Пленарное заседание с участием президента обязательно будет. Мы сообщим, когда, сообщим, кто будет вести. Все детали вам предоставим своевременно»,— сказал Дмитрий Песков на брифинге.
При этом в программе форума, опубликованной сегодня, 2 июня, организаторами ПМЭФ, не указано выступление президента Путина.
По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, выступление уже готовится. ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня под темой «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».