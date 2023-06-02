Песков заявил, что президент Путин выступит на ПМЭФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выступление Владимира Путина «обязательно будет» на ПМЭФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) 2022. Пленарное заседание. Президент России Владимир Путин на заседании.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) 2022. Пленарное заседание. Президент России Владимир Путин на заседании.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Пленарное заседание с участием президента обязательно будет. Мы сообщим, когда, сообщим, кто будет вести. Все детали вам предоставим своевременно»,— сказал Дмитрий Песков на брифинге.

При этом в программе форума, опубликованной сегодня, 2 июня, организаторами ПМЭФ, не указано выступление президента Путина.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, выступление уже готовится. ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня под темой «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».

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