В Краснодаре задержан «заминировавший» магазин пьяный телефонный хулиган

По версии следствия, 31-летний краснодарец после употребления алкоголя позвонил в городские экстренные службы и сообщил, что здание одного из продуктовых магазинов на Западном обходе якобы заминировано, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В магазин тут же прибыли сотрудники полиции и экстренных служб. Они проверили здание торговой точки. Взрывоопасных предметов найдено не было. Зато телефонный хулиган был задержан и помещен под стражу. Им оказался местный житель.

Мужчину обвиняют в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. За это преступление ему грозит до пяти лет лишения свободы.

По информации пресс-службы городского УМВД, следователи полиции уже завершили расследование уголовного дела и его материалы передали для рассмотрения в суд.

Андрей Пугачев