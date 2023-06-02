В Татарстане 11 человек предстанут перед судом за мошенничество при получении выплат

Управление СКР по Татарстану сообщает, что завершило расследование уголовного дела в отношении 11 человек, которых обвиняют в мошенничестве при получении выплат. В ближайшее время их дело рассмотрит суд.

Следствие установило, что 2016-22 годах обвиняемые оформили себе инвалидности третьей группы с получением необходимых документов, и за данные действия они получили деньги, а с 2016 года до последнего времени на основании этих документов они получали страховые пенсии и ежемесячные денежные выплаты.В итоге ПФР Татарстана и Республиканскому центру матпомощи был причинен ущерб более чем на 5,9 млн руб.

В СКР добавили, что ранее ведомство направило в суд уголовные дела против еще 20 человек, которые обвинялись в совершении схожих преступлений. Также было осуждено должностное лицо, которое участвовало в незаконном установлении инвалидности.

"Ъ-Казань"