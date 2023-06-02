«Нижегородавтодор» получил контракт на ремонт участка трассы Р-158 за 380 млн рублей

Управление автомагистрали Москва — Нижний Новгород заключило контракт на ремонт 25-километрового участка трассы Р-158 в Нижегородской области с ООО «Нижегородавтодор» по цене 380 млн руб. Документ опубликован на портале госзакупок.

По условиям контракта, подрядчику предстоит привести в порядок участок трассы от 193-го до 218 км в Починковском округе до конца октября 2024 года.

По данным Kartoteka.ru, «Нижегородавтодор» зарегистрировано в Нижнем Новгороде с 2016 года с минимальным уставным капиталом 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — строительство дорог и магистралей. Генеральным директором является Илья Иванов, компанией владеют Сергей Корягин (65%) и Илья Ямкин (35%). По итогам 2021 года выручка составила 3,2 млрд руб., чистая прибыль — 262,3 млн руб.

Анастасия Еремина