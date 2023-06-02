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Троих нижегородцев осудят за производство 21 кг наркотиков

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере. Фигурантами стали трое жителей Нижегородской области, сообщили в прокуратуре региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемые выполняли роль «лаборантов». В 2021-2022 годах они арендовали квартиру в Сормовском районе Нижнего Новгорода, обставили ее химическим оборудованием для круглогодичного производства. В общей сложности фигуранты дела синтезировали более 21 кг наркотиков и прекурсоров.

Запрещенные вещества распространялись через тайники. Уголовное дело рассмотрит Нижегородский областной суд.

Владимир Зубарев

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