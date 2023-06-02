В полиции опровергли информацию о найденной гранате на детской площадке в Краснодаре

В Краснодаре днем 1 июня, якобы, обнаружили гранату на детской площадке на улице Цезаря Куникова. В пресс-службе УМВД России по Краснодару «Ъ-Кубань» заявили, что обнаруженный «предмет» не несет угрозы для окружающих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Сведения об обнаружении гранаты в мусорной урне на детской площадке в краевом центре распространились в соцсетях. Пользователи указали, что на место прибыли сотрудники полиции и МЧС. В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю отметили, что такая информация «не проходит».

В полиции города уточнили, что находка не была муляжом. Это был похожий на гранату «предмет».

Анастасия Донскова

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