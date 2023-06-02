Суд прекратил уголовное дело о растрате 670 млн рублей Орелсоцбанка

Железнодорожный райсуд Орла завершил рассмотрение уголовного дела о хищении средств лопнувшего в 2012 году Орелсоцбанка. Речь идет о растрате более 670 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ), которая вменялась бывшему председателю правления Орелсоцбанка и экс-депутату областного совета Николаю Лисютченко, экс-члену совета директоров Алексею Фомченкову (оба контролировали по 19,65% акций банка), их доверенным лицам Максиму Довганю и Алексею Ускову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Как рассказали «Ъ-Черноземье» знакомые с ситуацией источники, суд ранее прекратил уголовное дело против Лисючтенко, Фомченкова и Ускова в связи с истечением срока давности, признав их виновными в растрате. Довгань не согласился с прекращением дела. Суд в итоге признал его виновным, назначив пять лет колонии, и освободив от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности.

Расследованием уголовного дела занималось управление Следственного комитета России (СКР) по Орловской области. В ведомстве считали, что в декабре 2010 года обвиняемые создали преступную группу, которая в течение года занималась оформлением заведомо невозвратных кредитов. Деньги Орелсоцбанка выдавались подконтрольным юридическим и физическим лицам, а затем выводились на сторонние счета. К декабрю 2011-го таким образом было похищено 670,4 млн руб. Позже банк потерял лицензию.

Сергей Толмачев