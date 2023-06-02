Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд прекратил уголовное дело о растрате 670 млн рублей Орелсоцбанка

Железнодорожный райсуд Орла завершил рассмотрение уголовного дела о хищении средств лопнувшего в 2012 году Орелсоцбанка. Речь идет о растрате более 670 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ), которая вменялась бывшему председателю правления Орелсоцбанка и экс-депутату областного совета Николаю Лисютченко, экс-члену совета директоров Алексею Фомченкову (оба контролировали по 19,65% акций банка), их доверенным лицам Максиму Довганю и Алексею Ускову.

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Как рассказали «Ъ-Черноземье» знакомые с ситуацией источники, суд ранее прекратил уголовное дело против Лисючтенко, Фомченкова и Ускова в связи с истечением срока давности, признав их виновными в растрате. Довгань не согласился с прекращением дела. Суд в итоге признал его виновным, назначив пять лет колонии, и освободив от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности.

Расследованием уголовного дела занималось управление Следственного комитета России (СКР) по Орловской области. В ведомстве считали, что в декабре 2010 года обвиняемые создали преступную группу, которая в течение года занималась оформлением заведомо невозвратных кредитов. Деньги Орелсоцбанка выдавались подконтрольным юридическим и физическим лицам, а затем выводились на сторонние счета. К декабрю 2011-го таким образом было похищено 670,4 млн руб. Позже банк потерял лицензию.

Сергей Толмачев

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...