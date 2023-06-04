Динамика цен на вторичную недвижимость на крупнейших региональных рынках России

Локация Средняя цена (тыс. руб. за кв. м) Динамика (%) Май 2022 Апрель 2023 Май 2023 За месяц За год Москва 314,1 301 301,2 0,10% –4,10% Санкт-Петербург 211,2 199,3 199,5 0,10% –5,50% Казань 144,6 145,4 145,6 0,10% 0,70% Краснодар 119,6 122,2 122,7 0,40% 2,60% Нижний Новгород 116,6 121,1 122,1 0,80% 4,70% Новосибирск 110,2 114,5 115 0,40% 4,40% Екатеринбург 104,4 112,2 113,2 0,90% 8,40% Ростов-на-Дону 103,2 110,2 111,8 1,50% 8,30% Самара 101,9 106,2 107,6 1,30% 5,60% Уфа 100,5 106,5 107,1 0,60% 6,60% Красноярск 96,4 104,9 105,9 1,00% 9,90% Омск 85,4 93,9 94,6 0,70% 10,80% Пермь 83,1 91,6 91,9 0,30% 10,60% Воронеж 86,7 89 89,1 0,10% 2,80% Волгоград 78,6 87,1 88 1,00% 12,00% Челябинск 64,8 74,7 76,5 2,40% 18,10% Московская область 161,1 157,9 158 0,10% –1,90% Ленинградская область 133,9 127,1 127,3 0,20% –4,90%