Динамика цен на вторичную недвижимость на крупнейших региональных рынках России

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|Локация
|Средняя цена (тыс. руб. за кв. м)
|Динамика (%)
|Май 2022
|Апрель 2023
|Май 2023
|За месяц
|За год
|Москва
|314,1
|301
|301,2
|0,10%
|–4,10%
|Санкт-Петербург
|211,2
|199,3
|199,5
|0,10%
|–5,50%
|Казань
|144,6
|145,4
|145,6
|0,10%
|0,70%
|Краснодар
|119,6
|122,2
|122,7
|0,40%
|2,60%
|Нижний Новгород
|116,6
|121,1
|122,1
|0,80%
|4,70%
|Новосибирск
|110,2
|114,5
|115
|0,40%
|4,40%
|Екатеринбург
|104,4
|112,2
|113,2
|0,90%
|8,40%
|Ростов-на-Дону
|103,2
|110,2
|111,8
|1,50%
|8,30%
|Самара
|101,9
|106,2
|107,6
|1,30%
|5,60%
|Уфа
|100,5
|106,5
|107,1
|0,60%
|6,60%
|Красноярск
|96,4
|104,9
|105,9
|1,00%
|9,90%
|Омск
|85,4
|93,9
|94,6
|0,70%
|10,80%
|Пермь
|83,1
|91,6
|91,9
|0,30%
|10,60%
|Воронеж
|86,7
|89
|89,1
|0,10%
|2,80%
|Волгоград
|78,6
|87,1
|88
|1,00%
|12,00%
|Челябинск
|64,8
|74,7
|76,5
|2,40%
|18,10%
|Московская область
|161,1
|157,9
|158
|0,10%
|–1,90%
|Ленинградская область
|133,9
|127,1
|127,3
|0,20%
|–4,90%