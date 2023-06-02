Доля сделок с ипотекой на первичном рынке жилья Челябинска превысила 71%

В этом году доля приобретаемого в ипотеку жилья в новостройках Челябинска составила 71,2%. Годом ранее показатель составлял 61,3%, сообщается в отчете аналитической платформы bnMap.pro.

Средний срок ипотеки на новое жилье в Челябинске за год вырос с 18 до 21 года. Средняя стоимость лота первичного жилья увеличилась на 27%, до 4,5 млн руб., площадь — на 2,4%, до 50,2 кв. м.

На апрель этого года площадь нераспроданного жилья в новостройках Челябинска составляет 490 тыс. кв. м. Расчетный срок реализации остатков оценивается в 3,7 года.

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