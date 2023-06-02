Владельцы «Гринвича» заключили мировое соглашение в суде с архитектурной студией «Рок»

Компания «Инвестторгстрой» (принадлежит владельцам ТРЦ «Гринвич» Игорю Заводовскому и Константину Погребинскому) и архитектурной студии «Рок» (ROCK) заключили мировое соглашение, следует из картотеки Арбитражного суда Свердловской области. Напомним, в феврале этого года владельцы «Гринвича» подали иск в суд, пытаясь взыскать 24,2 млн руб. с архитектурной студии.

23 мая заявление об утверждении мирового соглашения было подано архитектурной студией, на следующий день второй стороной дела. Как ранее писал «Ъ-Урал», «Инвестторгстрой» пытался взыскать с архитектурной студии неустойку по договору, заключенному в 2019 году. Позже студия «Рок» подавала встречный иск. Согласно сервису Kartoteka.ru, директором и владельцем студии является Екатерина Спирина.

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