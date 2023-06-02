В Ярославской области ожидается гроза

Департамент региональной безопасности Ярославской области предупредил жителей о том, что ночью 2 июня и 3 июня в регионе ожидаются дожди, в отдельных районах — грозы с усилением ветра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

«Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с засором ливневых стоков и дренажных систем, затруднениями в работе всех видов транспорта, увеличением количества ДТП, повреждением ЛЭП и линий связи, нарушением в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных широкоформатных, ветхих крыш и конструкций, строительных кранов, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ»,— говорится в сообщении департамента.

Алла Чижова