МЧС предупреждает о грозах и ливнях с градом в Челябинской области

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение. 2 и 3 июня ожидаются грозы, сильные дожди, ливни, град, ветер во время грозы усилится до 25 м/с, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Синоптики Челябинского гидрометцентра прогнозируют, что грозы начнутся с крайних западных районов вечером 2 июня. Очень сильные дожди ожидаются ночью и днем 3 июня в отдельных муниципалитетах. Возможен град, местами крупный.

В Челябинской области сохраняется аномально жаркая погода: 3-5 июня в большинстве районов среднесуточная температура воздуха ожидается выше климатической нормы на 7 градусов и более. В восточной половине области до +36 градусов Цельсия и выше.

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