Экс-заместителя главы района и директора муниципального учреждения в Удмуртии будут судить за получение взяток на 2 млн рублей

В Кизнере перед судом предстанут 35-летний экс-заместитель главы районной администрации и 41-летний директор муниципального учреждения. Мужчин обвиняют в получении взятки и легализации денег (ч. 6 ст. 290 УК РФ, п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, по данным следствия, мужчины получили 2,15 млн руб. взятки от индивидуального предпринимателя. За это они обеспечили общее покровительство по службе и продвижение его интересов при заключении договоров на поставку электронно-вычислительной техники для образовательных учреждений.

Кроме того, один из обвиняемых, возглавлявших муниципальное учреждение, легализовал полученную взятку в сумме 96 тыс. руб.

В рамках расследования допрошены сотрудники администрации муниципального образования, а также изъята и осмотрена документация, представляющая интерес для следствия. Банковские счета обвиняемых арестовали.

Свою вину мужчины признали в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд.